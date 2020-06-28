Президент присвоїв звання Героя України Андрію Кузьменку посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (посмертно).

Відповідний указ № 323/2020 Глава держави підписав 17 серпня.

Звання присвоєно за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

«З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну», – наголосив Володимир Зеленський.