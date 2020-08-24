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Президент присвоїв звання Героя України солдату Юрію Горайському, який був смертельно поранений у районі Докучаєвська

18 вересня 2020 року - 18:45

Президент присвоїв звання Героя України солдату Юрію Горайському, який був смертельно поранений у районі Докучаєвська

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату Юрію Горайському посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Відповідний указ № 395/2020 Глава держави підписав 15 вересня 2020 року.

Високу нагороду та орден «Золота Зірка» Президент вручив доньці загиблого бійця під час робочої поїздки на Тернопільщину.

«Хотілося без пафосу, без церемоній вручити цю нагороду», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до рідних полеглого.

Під час спілкування з дружиною, доньками та батьками Героя України Президент наголосив, що високо цінує ту жертовність, з якою Юрій Горайський віддав своє життя за країну.

«Я хочу подякувати вам усім за вашого Героя. Героя, який віддав своє життя заради нас усіх. Все, що ми можемо сьогодні зробити, – це пам'ятати таких людей, пам'ятати таких героїв», – зазначив Володимир Зеленський.

Дружина Юрія Горайського Наталія подякувала Главі держави за нагороду та зауважила, що її чоловік був активним і відданим своїй країні.

«Для нас дуже важливо знати, що це все не даремно, що це цінно», – сказала вона.

Юрій Горайський став на захист України у травні 2015 року – спочатку як доброволець. До вересня 2015-го служив у секторі «М» під Маріуполем. У січні 2016 року підписав контракт на військову службу (стрілець-регулювальник комендантського відділення комендантського взводу комендантської роти, матрос 73-го морського центру спеціальних операцій).

Під час розвідки на маріупольському напрямку передовий дозор, у якому був і Юрій Горайський, вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська, де наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ближнього бою Юрій Горайський отримав смертельне поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 року на цвинтарі в м. Збаражі. 8 квітня 2016 року посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, у серпні 2016-го Тернопільська міська рада присвоїла Юрію звання почесного громадянина міста Тернополя.

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Робоча поїздка Президента України до Тернопільської області

18 вересня 2020 року - 16:29
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2020

Про присвоєння Ю.Горайському звання Герой України
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