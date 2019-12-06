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Президент присвоїв звання «Мати-героїня» 847 українським жінкам

10 грудня 2019 року - 13:23

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 893 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Почесне звання отримали 847 українських жінок.

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Серед нагороджених – 32 мешканки Вінницької області, 116 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 28 – Донецької, 26 – Житомирської, 52 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 45 – Івано-Франківської, 31 – Київської.

Почесне звання також отримали 2 мешканки Кіровоградської області, 5 – Луганської, 56 – Львівської, 14 – Миколаївської, 59 – Одеської, 17 – Полтавської, 129 – Рівненської, 8 – Сумської, 28 – Тернопільської, 21 – Харківської, 13 – Херсонської, 31 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 44 – Чернівецької, 15 – Чернігівської та 1 – міста Києва.

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