Президент привітав із Днем СБУ співробітників спецслужби та відзначив їх державними нагородами

З нагоди 33-ї річниці створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання.

«За роки цієї війни СБУ стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною. Саме такою, яка й потрібна нашій державі. Воїни СБУ задіяні на всіх ділянках оборони – від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині й на півдні нашої держави», – зауважив він.

Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море. Українські морські дрони змусили російські військові кораблі ховатися в бухтах Новоросійська, а також знищили й затопили значну частину російського флоту. Завдяки такому результату РФ перейшла від ультиматумів до необхідності домовлятися про безпеку в Чорному морі.

Крім того, Глава держави наголосив на бойових результатах СБУ щодо російської нафтопереробної галузі.

«Хочу також відзначити зусилля Служби безпеки України в захисті внутрішньої ситуації в нашій державі – це протидія російським диверсантам, агентурним мережам, різним операціям, зокрема й кіберопераціям Росії проти України в тилу. Кожна така зірвана операція – це врятовані життя українців. Дякую вам!» – додав Володимир Зеленський.

Президент вручив співробітникам і співробітницям СБУ ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького ІІ й ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІІ ступеня.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців та українок, які віддали свої життя за Батьківщину.