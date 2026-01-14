Президент:

Доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад – звернення Президента
14 січня 2026 року - 20:16

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

15 січня 2026 року - 20:32

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підтримку України з боку МВФ

15 січня 2026 року - 19:41

Президент привітав працівників УДО з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

15 січня 2026 року - 19:32

Військова співпраця, євроінтеграція та розвиток програми PURL: Президент зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії

15 січня 2026 року - 18:34

Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених
14 січня 2026 року - 16:52

Президент привітав працівників УДО з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

«Я хочу подякувати кожному з вас. Ви багато всього робите, служите нашій державі, забезпечуєте безпеку багатьох посадовців, безпеку наших державних інституцій, які щоденно повинні працювати», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що працівники УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога.

«Я багато спілкуюся з нашими іноземними партнерами, безпеку яких ви завжди забезпечуєте, які приїжджають до нас. Які б делегації не були, завжди вони дуже вдячні за вашу професійну роботу, вашу професійну службу», – зауважив Президент.

Глава держави відзначив працівників УДО медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

