15 січня 2026 року - 20:48

ностанні новини

15 січня 2026 року - 20:46

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО продовження дипломатичної роботи для досягнення миру та захист від російських атак

15 січня 2026 року - 20:32

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили підтримку України з боку МВФ

15 січня 2026 року - 19:41

15 січня 2026 року - 19:32

фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених
Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених

14 січня 2026 року - 16:52

15 січня 2026 року - 19:32

Президент привітав військовослужбовців УДО з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Управління державної охорони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

«Я хочу подякувати кожному з вас. Ви багато всього робите, служите нашій державі, забезпечуєте безпеку багатьох посадовців, безпеку наших державних інституцій, які щоденно повинні працювати», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що військовослужбовці УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога.

«Я багато спілкуюся з нашими іноземними партнерами, безпеку яких ви завжди забезпечуєте, які приїжджають до нас. Які б делегації не були, завжди вони дуже вдячні за вашу професійну роботу, вашу професійну службу», – зауважив Президент.

Глава держави відзначив військовослужбовців УДО медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

