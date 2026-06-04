Кожен із дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару: гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, «екстренки» – вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар – більше ніж 70 ракет, багато балістики, більш ніж 650 дронів за ніч. Удень сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. Сто тридцять людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

Укотре Путін зі своїм божевіллям «перемогли» життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. «Шахеди» були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. «Циркон» одразу проти семи будинків. «Шахеди» по будинках у Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. «Шахеди» проти Хмельницької області. Кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. Пʼять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. Тридцять три «іскандери» – це 1122 компоненти. Шістсот п’ятдесят ударних дронів різних типів – це більш ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах.

Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли, і діяли достатньо сильно. Треба створювати проблеми Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота у Євросоюзі по 21-му пакету санкцій нами ведеться активно, ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це у 21-й пакет – саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали та засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги. Всім партнерам разом, усім у Європі потрібно й надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи й життєво важливі розвіддані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що Європі треба свою антибалістичну систему – достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень – буде активно.

Слава Україні!