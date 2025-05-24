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Президент відзначив нагородами військовослужбовців Держспецзвʼязку
Президент відзначив нагородами військовослужбовців Держспецзвʼязку

26 травня 2025 року - 16:40

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Президент привітав воїнів Держспецзв’язку з професійним святом і відзначив їх нагородами

26 травня 2025 року - 16:41

Президент привітав воїнів Держспецзв’язку з професійним святом і відзначив їх нагородами

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які напередодні відзначали професійне свято.

Глава держави зауважив, що завдяки воїнам Держспецзв’язку в Україні надійна й системна робота зв'язку. Крім того, військовослужбовці беруть участь у захисті держави на фронті разом з усіма іншими складовими Сил безпеки та оборони України.

«Військовослужбовці Держспецзвʼязку залучаються до наших бойових операцій на всій території активних дій – від Миколаївщини й до Курської області. Ми дякуємо вам, я особисто дякую вам за бойові результати підрозділів ударних безпілотників Держспецзвʼязку. Я дякую за відновлення комунікацій у зоні бойових дій та на прифронтових територіях. Дякую за виконання завдань для кіберзахисту нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна пам’ятатиме кожного та кожну, хто віддав життя в боях заради нашої держави. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив воїнів Держспецзв’язку орденами Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

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Президент відзначив нагородами військовослужбовців Держспецзвʼязку

26 травня 2025 року - 16:40
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