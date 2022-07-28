Президент призначив Андрія Костіна Генеральним прокурором: Найголовніше завдання прокуратури – притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна Генеральним прокурором та представив його керівному складу відомства.

У присутності Глави держави новий Генпрокурор підписав наказ про призначення свого заступника – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Володимир Зеленський назвав символічним початок роботи нового Генпрокурора в День Української Державності, який сьогодні відзначається вперше.

Президент висловив переконання, що Андрій Костін як професійний юрист і уважний до деталей фахівець забезпечить системну роботу Офісу Генерального прокурора.

«Вірю, що Андрій Євгенович може проявити себе в усіх якостях Генерального прокурора. І головне, щоб робота була організована системно, щоб був результат, бо оцінюють нас саме за результатами», – сказав Володимир Зеленський.

Вручаючи Андрію Костіну посвідчення Генерального прокурора, Президент зазначив: «Український народ за всі ці роки пережив, побачив справді багато несправедливості – і тепер, і попередні покоління. Але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідну річ – справедливість».

Головними завданнями на сьогодні Глава держави назвав відновлення справедливості, відстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Тому, я вважаю, найголовніше завдання прокуратури – все ж таки притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях», – сказав Володимир Зеленський.

Андрій Костін зі свого боку наголосив, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.

«У виконанні поставлених вами, пане Президенте, першочергових завдань я сподіваюся на підтримку всієї прокурорської спільноти. Ми забезпечимо невідворотність покарання як у національних судах, так і на міжнародному рівні для кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій рідній землі», – зазначив він.

Новий Генпрокурор повідомив, що його першим рішенням на посаді є призначення незалежного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який пройшов конкурсний відбір, – Олександра Клименка.