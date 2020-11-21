Президент призначив головою Харківської ОДА Айну Тимчук

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Відповідний указ № 522/2020 Глава держави підписав 27 листопада.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку.

Довідка. Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.