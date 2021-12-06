Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент призначив головою Закарпатської ОДА Віктора Микиту

10 грудня 2021 року - 20:49

Одним із пріоритетів України є відстоювання цінностей свободи та демократії – Президент на саміті за демократію

10 грудня 2021 року - 18:09

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

10 грудня 2021 року - 15:39

Олена Зеленська відвідала ярмарок товарів і послуг соціальних підприємств «Ключ до свободи»

10 грудня 2021 року - 15:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

8 грудня 2021 року - 15:01

Перейти до всіх галерей

Президент призначив головою Закарпатської ОДА Віктора Микиту

10 грудня 2021 року - 20:49

Президент призначив головою Закарпатської ОДА Віктора Микиту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Під час зустрічі в Офісі Глави держави Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.

Довідка. Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998-му закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум («технологія, економіка і планування деревообробки», технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України («правознавство», юрист).

Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема на УДППЗ «Укрпошта», а з 2003-го – у правоохоронних органах на різних посадах.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №634/2021

Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №635/2021

Про призначення В.Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації
Версія для друку