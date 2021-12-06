Президент призначив головою Закарпатської ОДА Віктора Микиту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 635/2021 про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Під час зустрічі в Офісі Глави держави Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.

Довідка. Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998-му закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум («технологія, економіка і планування деревообробки», технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України («правознавство», юрист).

Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема на УДППЗ «Укрпошта», а з 2003-го – у правоохоронних органах на різних посадах.