Президент призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ», який Глава держави підписав 7 травня.

«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом Президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.