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Президент призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

7 травня 2020 року - 20:12

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в Указі № 169/2020 «Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ», який Глава держави підписав 7 травня.

«Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом Президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №169/2020

Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ
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