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Президент призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації

10 липня 2019 року - 13:37

Президент призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації. Згідно з указом № 509/2019, який Глава держави підписав 10 липня, ним став Михайло Бно-Айріян.

Посвідчення новому очільнику ОДА Володимир Зеленський вручив у Борисполі, під час зустрічі з активом Київської області.

Глава держави наголосив, що поряд із розвитком регіону та впровадженням нових технологій в області представники влади повинні пам’ятати й про щоденні питання мешканців.

«Не забувайте про такі проблеми, як лікарні, дитячі садочки, школи – звертайте увагу на ці важливі речі», – сказав Президент.

Новий голова ОДА подякував Главі держави за довіру й зазначив, що для нього велика честь представляти один із ключових регіонів України. «Київщина унікальна, тому що це столичний регіон. Він у всіх на виду», – сказав Михайло Бно-Айріян.

Посадовець зазначив, що у своїй роботі планує повністю змінити підходи, побудувавши її, зокрема, на принципах прозорості, відкритості, клієнтоорієнтованості та турботи про людей.

«Люди – це наші клієнти, і ми повинні нести максимальний сервіс для них», – зауважив він.

Голова Київської ОДА також наголосив, що хоче перетворити область на регіон нових можливостей для людей, зокрема щодо відкриття власної справи, про яку, за опитуваннями, мріють 40% мешканців Київщини. Він також підкреслив необхідність «розвернути» область до інвесторів.

Михайло Бно-Айріян запевнив, що невідкладно почне працювати над виправленням ситуації у Бориспільській багатопрофільній лікарні, щоб уже протягом року досягнути змін. Також він висловив надію на підтримку в роботі з боку територіальних органів центральної влади та силового блоку й налагодження співпраці з обласною радою.

«Я думаю, що ми нарешті почнемо нову сторінку наших стосунків. Повинен бути діалог, нормальна співпраця», – резюмував голова Київської обласної державної адміністрації.

 

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