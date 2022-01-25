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Президент призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА

8 лютого 2022 року - 22:34

Президент призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 48/2022 про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

Довідка. Олексій Кулеба народився 1983 року в місті Києві. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо». Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №48/2022

Про призначення О.Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації
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