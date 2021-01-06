Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців

Володимир Зеленський підписав Указ № 21/2021 «Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва».

Згідно з документом, стипендії Глави держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям.

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.