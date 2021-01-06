Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців

19 січня 2021 року - 18:52

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ – Володимир Зеленський на зустрічі з Анн Лінде

19 січня 2021 року - 18:06

Глава держави затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

18 січня 2021 року - 20:59

Заступник керівника Офісу Президента України назвав основні пріоритети співпраці з адміністрацією нового Президента США

18 січня 2021 року - 18:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова
Зустріч Президента України з Президентом Республіки Молдова

12 січня 2021 року - 12:05

Перейти до всіх галерей

Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців

19 січня 2021 року - 18:52

Володимир Зеленський підписав Указ № 21/2021 «Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва».

Згідно з документом, стипендії Глави держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям. 

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №21/2021

Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва
Версія для друку