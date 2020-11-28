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Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

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Президент призначив Юрія Гусєва генеральним директором «Укроборонпрому»

3 грудня 2020 року - 10:27

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 532/2020 про призначення Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

Президент наголосив на важливості завершення реформи «Укроборонпрому» та налагодження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу. Українська армія повинна отримувати нові сучасні види озброєнь.

«Усі корупційні схеми, які роками існували в «Укроборонпромі», мають бути ліквідовані», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Юрій Гусєв показав себе ефективним керівником на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації. Зокрема, у регіоні активно розбудовувалася дорожня й туристична інфраструктура, були модернізовані два контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Глава держави висловив сподівання, що не менш ефективну роботу Юрій Гусєв продемонструє на посаді очільника «Укроборонпрому».

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532/2020

Про призначення Ю.Гусєва генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром»
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