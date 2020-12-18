Президент – про динаміку захворюваності на COVID-19: Кількість тих, хто одужав, зростає, а кількість нових хворих зменшується

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, адже спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, і зменшується число нових випадків заражень щодня.

«Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань – 68 тисяч, захворілих – 12 тисяч 630. 28 листопада тестувань – 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день – 16 тисяч 294 людини. Тобто майже на чотири тисячі більше», – сказав Глава держави у своєму влозі.

За словами Володимира Зеленського, триває протидія поширенню коронавірусу та робота щодо достатнього забезпечення лікарень усім необхідним.

«Ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від COVID-19. Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 21-го року», – розповів Президент.

Він зауважив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років. Крім того, до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій, зазначив Володимир Зеленський.

«Ми не забуваємо про них, це наші люди, це всі наші українці, і ми робимо все, аби вони це відчували», – сказав Глава держави.

Президент також нагадав, що на КПВВ на лінії розмежування у Новотроїцькому відкрито новий сучасний сервісний центр, де можна отримати соціальні та адміністративні послуги, скористатися банківськими та поштовими сервісами. Також там обладнано кімнату матері та дитини.