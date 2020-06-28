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Президент про операцію зі звільнення заручників у Луцьку: Маємо результат – усі живі

22 липня 2020 року - 09:47

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи операцію зі звільнення заручників у Луцьку, зазначив, що зі свого боку робив усе, щоб зберегти життя людей.

«Ми домовилися про те, що він зробить перший крок – відпустить декількох людей. У нас була інформація про пораненого, і я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку й дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що відпустить трьох людей, і я після цього запишу відео», – розповів Президент про свою телефонну розмову з чоловіком, який назвав себе Максим «Плохой» і утримував у заручниках 13 осіб в автобусі в Луцьку.

За словами Глави держави, було досягнуто домовленості, що через півгодини після того, як відеозвернення Президента з'явиться в соцмережі, зловмисник випустить всіх людей з автобуса.

«Приблизно так відбулося: десь за 30-40 хвилин (після відеозвернення. – Ред.) він відпустив заручників», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що це був очевидний крок, який допоміг уникнути штурму захопленого автобуса й не ризикувати життям навіть однієї людини.

«Я з такими принципами живу, жив, буду жити – стати Президентом і залишитися людиною. Ми маємо результат – усі живі. Ми не боремося за рейтинги – ми боремося за життя. І для мене це найголовніша цінність», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська влада розглядала кілька варіантів вирішення ситуації, а задля контролю доводилося робити перерви під час зустрічі з Президентом Швейцарії, яка перебуває з державним візитом в Україні. Однак влада намагалася уникнути штурму, щоб не наражати на небезпеку життя людей. Глава держави спілкувався з терористом 7-10 хвилин.

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