Президент про передачу «беркутівців»: Ми не можемо повернути мертвих, але могли повернути живих

Передача колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» була умовою взаємного звільнення у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених». Це рішення було політичним і складним, але воно не вплине на розслідування злочинів, вчинених проти активістів Майдану, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Щодо «беркутівців» – так, це умова цього звільнення «всіх на всіх». Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення. Рішення політичне – це правда», – сказав Президент після зустрічі українців, які повернулися на підконтрольну територію в рамках найбільшого в історії України звільнення утримуваних осіб.

«Якщо б вони залишилися, ми не отримали б наших розвідників, не отримали б хлопців, які захищали Україну, були в Дебальцевому», – додав Глава держави.

За його словами, головним пріоритетом у процесі взаємного звільнення є повернення громадян живими.

«Я вважаю, що наші бійці, військові, журналісти – вони всі герої. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Але ми могли повернути живих. Кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін. Тому я чинив як Президент України. Моя відповідь дуже проста: я повертав живих. І це – головне», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент пообіцяв, що включення екс-«беркутівців» до списків взаємного звільнення не вплине на розслідування справ Майдану.

«Це ніяк не впливатиме на справи Майдану. Як я і обіцяв, справи Майдану ми закінчимо. Обов'язково», – сказав він.