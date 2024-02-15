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Президент про ситуацію в Авдіївці: Військове керівництво має робити все, щоб захистити наших людей

16 лютого 2024 року - 16:40

Президент про ситуацію в Авдіївці: Військове керівництво має робити все, щоб захистити наших людей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ситуації навколо оборони Авдіївки Донецької області військове керівництво має діяти так, щоб мінімізувати втрати та зберегти життя українських захисників.

«Щодо Авдіївки – ситуація там не перший день. Ми пам’ятаємо, що робить Росія з нашими містечками й селами. Вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують усе живе, що там є. Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ в Берліні за результатами переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави наголосив, що постійно перебуває в контакті з військовим керівництвом і детально поінформований про поточну ситуацію в Авдіївці.

«Не буду говорити, які нові підходи вони застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей. І це – головний сигнал від мене. Наші військові – найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя», – акцентував Президент.

«Насамперед треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Наші військові – це головне. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво. Ну а там уже на полі бою – професійні люди, вони знають, що робити», – додав Глава держави.

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