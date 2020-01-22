Президент про участь у Всесвітньому економічному форумі: Україна має підтримку з боку інвесторів

﻿Зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як «корупційна», «застаріла», згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив», – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.

Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.

«Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

«Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції. – Ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами», – зазначив Президент.