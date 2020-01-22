Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент про участь у Всесвітньому економічному форумі: Україна має підтримку з боку інвесторів

23 січня 2020 року - 12:35

Ми проводимо переговори щодо звільнення українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованій території – Володимир Зеленський

23 січня 2020 року - 12:00

Українська делегація віддає свої запрошення на Всесвітній форум пам’яті Голокосту українцям, які пережили цю страшну трагедію – Президент

23 січня 2020 року - 11:46

Розпочався робочий візит Президента України до Ізраїлю

23 січня 2020 року - 08:16

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі

22 січня 2020 року - 18:20

Перейти до всіх галерей

Президент про участь у Всесвітньому економічному форумі: Україна має підтримку з боку інвесторів

23 січня 2020 року - 12:35

﻿Зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як «корупційна», «застаріла», згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив», – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.

Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.

«Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

«Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції. – Ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами», – зазначив Президент.

Версія для друку