Президент про вибір кандидата на посаду керівника делегації України в ТКГ: На вагах – наша територіальна цілісність, наш суверенітет

Від роботи керівника делегації України в Тристоронній контактній групі залежить територіальна цілісність і суверенітет нашої держави, тому вибір кандидата на цю посаду відбувається з особливою відповідальністю. Про це під час спілкування зі ЗМІ після відвідання Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Коли ми точно знаємо, наскільки це складна робота, ми так само складно обираємо людину, яка може очолити групу (делегацію України в Тристоронній контактній групі. – Ред.). Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія. Людина, яку – найголовніше – поважають в Україні. Людина, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україну в дуже складні моменти. На вагах – наша територіальна цілісність, наш суверенітет. А значить, не тільки наша сучасність, але й майбутнє України», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що делегацію України в ТКГ має очолити людина з досвідом, яка є центристом і яку поважає більшість населення нашої держави.

«Тому цей вибір – не просто чергова посада. Це один з найскладніших кадрових виборів», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що на посаду керівника української делегації в ТКГ є декілька претендентів. Зокрема, це віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та перший Президент України Леонід Кравчук. Також ведуться переговори з іншими кандидатами на цю посаду.

«Це не просто керівник. Буде керівник і люди, які разом з керівником (делегації України. – Ред.) Тристоронньої контактної групи повинні всі бути командою. Тому найближчими днями з’явиться офіційне підтвердження тієї чи іншої людини», – констатував Володимир Зеленський.

Також Президент подякував Леоніду Кучмі за важку та відповідальну роботу на посаді глави делегації України в ТКГ.