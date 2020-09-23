Президент проінспектував будівництво північного обходу Рівного

Під час робочої поїздки на Рівненщину Президент України Володимир Зеленський проінспектував будівництво нового північного обходу міста Рівного. Спорудження дороги відбувається в межах Національної програми «Велике будівництво». Проект передбачає створення суцільної кільцевої дороги навколо Рівного.

Главі держави розповіли, що починали об'єкт наприкінці 2019 року, тоді будівельники зробили кілька ділянок. Навесні цього року підрядники повноцінно розпочали будівництво.

Новий обхід розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту, вбереже від руйнування покриття доріг – наразі щодоби через Рівне курсує до 14 тис. автівок. Також це сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшенню екологічної ситуації в місті, розвитку логістичних можливостей області для сполучення автомобільних магістралей.

Загальна кошторисна вартість північної об'їзної становить понад 830 млн грн, з них у 2020-му році виділено 310 млн грн.

Завершення будівництва обходу передбачається у 2021 році. Цьогоріч заплановано, зокрема, перевлаштувати ЛЕП-10 кВ на перетині зі шляхопроводом, мережі та системи зв'язку, реконструювати мережі газопостачання та облаштувати штучні споруди системи водовідведення.

«Велике будівництво» – як подразник для багатьох наших політичних опонентів. Тому що наочно показує людям, що вже давно можна було б зробити в Україні, якби ті влади, які були, справді займалися розвитком країни, а не особистим збагаченням за рахунок країни», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо Главі держави розповіли, що загалом в області цього року ремонтують 116 км доріг. Це найбільший показник за останні 10 років. Також у регіоні будують три майданчики для зважування в русі.

Крім того, голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив, що відповідно до доручення Президента, даного торік, у межах області практично завершене будівництво дороги від Рівного до кордону з Білоруссю. Наступного року залишиться закінчити кілька десятків кілометрів для з'єднання обласного центру з кордоном.