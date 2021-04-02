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Президент провів другий день на Донбасі

9 квітня 2021 року - 13:30

﻿﻿﻿﻿﻿Під час робочої поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави.

У п'ятницю Президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.

Глава держави поспілкувався із захисниками та вручив їм нагороди.

«Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе», – сказав Володимир Зеленський.

Президент та військовослужбовці вшанували пам’ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

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