Президент провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій та Луганській областях

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації та готовності сил безпеки й оборони до відбиття збройної агресії Російської Федерації.

Захід відбувся за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Учасники наради заслухали доповідь командувача Об’єднаних сил Олександра Павлюка про оперативну ситуацію в зоні проведення ООС.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко та голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомили про процес формування підрозділів територіальної оборони та безпекову ситуацію в регіонах.

Президент поцікавився настроями громадян у Донецькій та Луганській областях. Володимир Зеленський наголосив на важливості протидії російській пропаганді, звернувши особливу увагу на посилення впливу українських засобів масової інформації серед мешканців Донбасу.

«Ми повинні поширювати мовлення українського телебачення та вплив інших наших ЗМІ», – зазначив Глава держави.

Президент запитав про перебіг вакцинації від COVID-19 на Донеччині та Луганщині.

«Маємо прискорити темпи вакцинації, щоб наші громадяни були захищені», – сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський поцікавився популярністю сервісів, які надаються через Єдиний портал державних послуг «Дія».

З доповідями на нараді також виступили: керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації Олександр Апполонов, представники Донецького та Луганського обласних управлінь СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.