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Президент провів нараду щодо питань постачання пального та виконання державного бюджету

7 травня 2022 року - 14:16

Президент провів нараду щодо питань постачання пального та виконання державного бюджету

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. У ній взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак та його заступники, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і члени уряду.

Учасники наради першочергово розглянули питання паливної безпеки країни. Президент наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Як розповіла перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

Міністр фінансів України Сергій Марченко доповів про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану. Так, країна завершила квітень з дефіцитом у 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці становили 53 млрд грн, що перевищило очікування. На травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд дол. США, з них 5 млрд дол. наша держава вже отримала.

На нараді також обговорили підготовку Плану відновлення та розвитку України після війни.

Крім того, Главі держави доповіли про перебіг процесу надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Було приділено увагу й питанню взаємодії органів державної влади з міжнародними організаціями щодо надання громадянам, постраждалим від російської агресії, послуг медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

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