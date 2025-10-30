Президент провів нараду щодо подальшої санкційної роботи України: тіньовий флот, російський ВПК та дипстрайки

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком, головою Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та радником – уповноваженим Президента з питань санкційної політики Владиславом Власюком щодо основних напрямів подальшої санкційної роботи України.

Глава держави зазначив, що найближчим часом Україна синхронізує у своїй юрисдикції 19-й пакет санкцій Євросоюзу та санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній. Крім того, важливо розширювати санкції проти тіньового флоту.

«За всіма нашими даними – близько 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден орієнтовно 1500 плюс, які працюють на Росію, а значить, працюють на війну. Вважаємо, що ключових – 340, ядро – 65. Це те, що нам потрібно ще санкціонувати», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна також розраховує працювати разом зі Сполученими Штатами, щоб максимально зменшити російський експорт енергоресурсів.

Глава держави відзначив важливість роботи розвідки та військових у напрямі зменшення російського виробництва дронів та продукції військового призначення. За його словами, ВПК РФ планує збільшити виготовлення FPV та інших дронів, КАБів, артилерії та мінометів. Водночас завдяки запровадженим санкціям і браку компонентів Росія не має можливостей для збільшення виробництва ракет. Україна очікує на такий санкційний тиск, який не дасть нарощувати виготовлення інших засобів ураження.

На нараді також ішлося про російську балістичну ракету «Орєшнік». Василь Малюк доповів, що завдяки спільній операції СБУ, СЗР та ГУР вдалося знищити один «Орєшнік» на полігоні Капустин Яр. Президент наголосив, що важливо запровадити санкції проти 25 компаній, які допомагають РФ виробляти цю ракету.

Міністр закордонних справ доповів, що вже розпочалося формування 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Україна надала свої пропозиції та продовжує роботу над подальшими доказами для дійсно сильного пакета.

За оцінками міжнародних експертів, економічний ефект від запровадження 19-го пакета Євросоюзу становитиме мінус близько 20 млрд дол., а разом із санкціями США – мінус 50 млрд дол. для Росії.

За його словами, робота ведеться за трьома напрямами: обмеження російських компаній у доступі до технологій, зменшення доходів Кремля для фінансування війни та персональні санкції проти оточення Володимира Путіна.

Василь Малюк доповів, що у вересні-жовтні на території РФ було уражено 6 НПЗ, 2 нафтових термінали, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. Голова СБУ додав, що через це утворився дефіцит нафтопродуктів на внутрішньому ринку Росії в 57 регіонах.

«Найкраще по наших безпілотниках-далекобійниках працює їхній «Панцир». Так-от: з початку 25-го року по сьогоднішній день ми знищили 48 % ворожих «Панцирів». Це сьогодні пріоритет, його визначив Президент України. Вони виробляють 30 на рік, але кількість знищень набагато перевищує те, що вони виробляють. Тому ми над цим працюємо», – зазначив голова СБУ.

Олег Іващенко доповів, що серед пріоритетів Служби зовнішньої розвідки – виявлення вразливостей російської економіки, енергетичного сектору, банківсько-фінансової системи та ВПК, а також викриття схем обходу санкцій.

«Робота з партнерами йде достатньо ефективно. Наше спільне завдання – обмежити спроможності противника з ведення війни», – наголосив він.

Владислав Власюк підсумував, що з початку року Україна ухвалила вже понад 50 санкційних указів проти Росії.

«Жодна країна не має такого темпу санкційної роботи. Бачимо значне врахування наших пропозицій у санкціях партнерів. Крім того, дуже перспективно пов'язувати кінентичні санкції з класичними», – додав уповноважений Президента.

Владислав Власюк зауважив, що після українських ударів по російських нафтових об'єктах ворог змушений шукати відповідні матеріали та обладнання для ремонтів, і санкції постійно ускладнюють цей процес.

«Отже, основні напрямки нашої подальшої санкційної роботи – це санкції партнерів, до яких ми даємо свої пропозиції, наші санкції, які багато в чому є спільними з санкціями інших європейських країн, а також наші далекобійні санкції, які діють безпосередньо та найшвидше», – резюмував Президент.