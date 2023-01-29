Президент провів нараду щодо поточної ситуації в Миколаївській області

Під час робочої поїздки на Миколаївщину Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ «Херсон», а також очільниками силових відомств Миколаївської області.

Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак з боку Росії.

У цьому контексті було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення.

Також ішлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини. Крім того, учасники наради обговорили питання коротко- й довгострокового відновлення економіки області та створення робочих місць.