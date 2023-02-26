Президент провів онлайн-зустріч із представниками телемарафону «Єдині новини»

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками українських засобів масової інформації, залученими до роботи телемарафону «Єдині новини».

Глава держави привітав медійників із річницею мовлення телемарафону й зазначив, що «Єдині новини» відіграли важливу роль у формуванні суспільної єдності та довіри в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

«Я вважаю, що наші громадяни здебільшого довіряють українським засобам масової інформації. Я хочу подякувати вам за ту велику роботу, яку ви виконуєте з гордістю й дуже фахово», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, телемарафон став потужним медійним фронтом на шляху до перемоги України.

«Марафон «Єдині новини» потрібен, тому що марафон – це друг. Це реальний товариш, якому я довіряю. Я розумію, що люди втомлюються від новин і шукають якийсь серіал, кіно чи програму. Але з чого починається день і чим він закінчується? З питання, що відбувається всередині країни та ззовні. Що там на війні? Що зі світлом? Що з водою? Де росіяни? Хто з нами і хто нас підтримує? Я довіряю цьому товаришу – марафону», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що телемарафон – важливий інструмент для ширшого донесення позиції України до іноземного глядача. Зокрема, Президент відзначив необхідність інформаційної присутності України в державах Латинської Америки, Африки та Азії з метою протидії російській пропаганді у їхньому медійному полі.

Учасники зустрічі обговорили питання безпекової ситуації в нашій країні.

Глава держави акцентував на важливості залучення якомога більшої кількості країн до реалізації пунктів запропонованої ним формули миру.

Володимир Зеленський обговорив із медійниками також питання ефективності інформаційної політики держави та комунікацію органів влади та засобів масової інформації в час війни.