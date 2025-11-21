Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента

21 листопада 2025 року - 16:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

21 листопада 2025 року - 20:48

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви

21 листопада 2025 року - 20:11

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

21 листопада 2025 року - 19:48

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО роботу над планом миру

21 листопада 2025 року - 19:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 листопада 2025 року - 10:56

Перейти до всіх галерей

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

21 листопада 2025 року - 19:48

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Лідери України, Євроради та Єврокомісії цінують бажання Сполучених Штатів і Президента Дональда Трампа закінчити цю війну та працюють у тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план.

Найближчими днями заплановано багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом.

Президент подякував Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн за підтримку й готовність працювати скоординовано та конструктивно.

Версія для друку