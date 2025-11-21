Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Лідери України, Євроради та Єврокомісії цінують бажання Сполучених Штатів і Президента Дональда Трампа закінчити цю війну та працюють у тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план.

Найближчими днями заплановано багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом.

Президент подякував Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн за підтримку й готовність працювати скоординовано та конструктивно.