Президент провів щоденну нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний звіт уряду та всіх відомств, залучених до боротьби з поширенням COVID-19. Глава держави наполіг, щоб Міністерство охорони здоров’я продовжувало системно інформувати населення щодо ризиків зараження коронавірусом, а також способів захисту від нього.

«Щодня різними каналами – і по телебаченню, і в соцмережах – ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику: стареньких, з хронічними хворобами та інших», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, обговорили поліпшення інформування людей щодо епідемії під час Великодніх свят.

«Уже сьогодні велике свято – Благовіщення. І люди, за традицією, хочуть піти до церков. Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо. Треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно», – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

На нараді повідомили, що невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками. Нині така платформа фіналізується, а після цього дані з кожного медзакладу перевірять волонтери.

«Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи», – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це необхідно для покращення умов роботи лабораторій для виявлення коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію урядовців щодо проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, а також про можливості здійснення богослужінь онлайн.