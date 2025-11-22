Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Глава держави подякував за підтримку й зауважив: дуже важливо, що зараз практично всі країни Європи уважно стежать за процесом щодо досягнення миру та готові долучитися до цієї роботи.

Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу над американською пропозицією та зустрічі в Женеві. Україна розраховує на результат, який прокладе шлях до справжнього і тривалого миру. Також Глава держави розповів про підготовку до контактів у форматі Коаліції охочих. Робота має бути максимально конструктивною та змістовною, і це буде забезпечено.

Президент подякував кожному лідеру та всім у світі, хто підтримує Україну, український народ і наші принципові позиції. Триває робота задля повної координації дій між друзями нашої країни.