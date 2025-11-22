Президент:

Відео
Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента

22 листопада 2025 року - 15:12

останні новини

Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

23 листопада 2025 року - 16:41

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили дипломатичну ситуацію та переговорний процес щодо досягнення реального миру

23 листопада 2025 року - 16:18

Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

22 листопада 2025 року - 20:04

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

22 листопада 2025 року - 15:55

Фотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

23 листопада 2025 року - 16:41

Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Глава держави подякував за підтримку й зауважив: дуже важливо, що зараз практично всі країни Європи уважно стежать за процесом щодо досягнення миру та готові долучитися до цієї роботи.

Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу над американською пропозицією та зустрічі в Женеві. Україна розраховує на результат, який прокладе шлях до справжнього і тривалого миру. Також Глава держави розповів про підготовку до контактів у форматі Коаліції охочих. Робота має бути максимально конструктивною та змістовною, і це буде забезпечено.

Президент подякував кожному лідеру та всім у світі, хто підтримує Україну, український народ і наші принципові позиції. Триває робота задля повної координації дій між друзями нашої країни.

