Президент провів Ставку, на якій обговорили збільшення виробництва технологічної зброї та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили збільшення виробництва технологічних видів української зброї та постачання засобів протиповітряної оборони.

«Важливе досягнення нашої держави і наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності», – наголосив Глава держави.

Під час засідання, у якому також узяли участь виробники зброї, ішлося про важливі рішення держави та необхідне фінансування, що дасть змогу збільшити всі типи українських спроможностей, забезпечити глибокі формати тиску на Росію, послабити її можливості на фронті.

«Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки. Ця сьогоднішня наша розмова за участі виробників зброї була продовженням на найвищому рівні ухвалення воєнних рішень обговорень, які відбувалися на майданчику РНБО, парламенту та Міністерства оборони протягом попередніх тижнів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво зброї.

«Очікую конкретних результатів – домовленостей із партнерами. Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції в примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, виконання плану українських далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності показало, що обмеження російської здатності воювати безпосередньо залежить від поширення на російське населення відчуття, що війна прямо впливає на повсякденне життя. Президент зазначив, що Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта та обмеження можливостей Росії фінансувати війну.

Глава держави подякував усім українським фахівцям, які розвивають ракетну програму, зокрема працюють на виробництво ефективної української балістики та антибалістичної системи.

«Сьогодні ми провели фактично ревізію спроможностей і визначили кроки, які прискорять виробництво, випробування та застосування», – додав Володимир Зеленський.

Окремо під час засідання ішлося про обсяги й терміни постачання тих засобів протиповітряної оборони, які щоденно потрібні Україні. Президент наголосив, що постачання ППО стане найближчими днями ключовим пріоритетом у дипломатичній роботі, в усіх зустрічах і перемовинах.