Президент провів телефонні розмови з главами урядів Німеччини, Португалії, Словенії та Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з очільниками урядів: Німеччини – Олафом Шольцом, Португалії – Луїшем Монтенегру, Словенії – Робертом Голобом та Нідерландів – Діком Схоофом, під час яких лідери скоординували позиції та кроки для наближення справедливого й сталого миру.

Глава держави подякував кожному з партнерів за допомогу українському народові та підтримку.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили розвиток подій в Україні та світі й обмінялися баченням майбутньої архітектури безпеки. Окремо Президент відзначив внесок Німеччини у зміцнення українського повітряного щита та захист тисяч людей. Наша держава розраховує на збільшення співпраці в цьому напрямі.

Під час розмов із прем’єр-міністрами Португалії та Словенії Глава держави поінформував про саміт лідерів у Лондоні, на якому домовилися підготувати план кроків з метою наближення справедливого та сталого миру для України й безпеки для всієї Європи. Ідеться і про посилення нашої держави, і про гарантії безпеки.

Президент наголосив, що для України важливо, щоб у спільному плані був врахований голос кожної країни. Наша держава у співпраці зі США та всією Європою хоче перейти до перших кроків уже найближчим часом.

Крім того, Володимир Зеленський і Роберт Голоб обговорили реалізацію ініціативи «Продовольство з України». Словенія братиме участь у цій програмі підтримки сирійського народу.

У розмові з Діком Схоофом ішлося про координацію з партнерами та зміцнення України. Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Глава держави поінформував про пріоритетні потреби українських воїнів.