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Президент провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії

24 вересня 2021 року - 21:12

За ініціативою голови Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.

На початку розмови голова Венеціанської комісії висловив жаль і співчуття Главі держави у зв’язку із замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

«Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі», – наголосив Володимир Зеленський.

Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній Раді України ініційованого Президентом закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Голова Венеціанської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній Главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

Володимир Зеленський і Джанні Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – «ні кроку назад у судовій реформі».

Глава держави зазначив: «Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років».

Відбувся конструктивний обмін думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. Президент України та Голова Венеціанської комісії підкреслили, що цей процес має завершитися якомога швидше, а всі наявні наразі перешкоди – усунуті.

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