Президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Глава держави відзначив важливі сигнали Німеччини на підтримку України на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради.

Володимир Зеленський також подякував за активну реалізацію попереднього оборонного пакету на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро.

Співрозмовники відзначили зустріч на рівні радників у Копенгагені як важливий крок до реалізації Формули миру й домовилися продовжувати активну роботу в цьому напрямі.

Лідери скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО й обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України.

Президент поінформував канцлера Німеччини про ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський та Олаф Шольц поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі, обмінялися думками про поточний стан зернової угоди й перспективи її продовження.