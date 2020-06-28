Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу

30 червня 2020 року - 12:46

Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі

28 червня 2020 року - 10:18

Президент поклав квіти до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику, творцю першої української Конституції

28 червня 2020 року - 09:38

Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Херсонської області
Робоча поїздка Президента України до Херсонської області

26 червня 2020 року - 14:27

Перейти до всіх галерей

Президент провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу

30 червня 2020 року - 12:46

Президент провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли. Про це доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Володимир Зеленський.

Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.

Версія для друку