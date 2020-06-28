Президент провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли. Про це доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього», – сказав Володимир Зеленський.

Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.