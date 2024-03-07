Президент провів відеорозмову з режисером фільму «20 днів у Маріуполі» Мстиславом Черновим

Президент України Володимир Зеленський провів розмову в режимі відеоконференції з режисером документального фільму «20 днів у Маріуполі» Мстиславом Черновим.

Глава держави привітав його з отриманням нагороди від Гільдії режисерів США, з премією BAFTA та номінацією на цьогорічний «Оскар».

«Ви просто молодці! Переказуйте від нас усіх вітання команді. Це великий успіх. Хочу подякувати за те, що ви зробили велику справу для України. Це важливо сьогодні, коли фокус з України переводиться на інші теми. Десь є виклики, є трагедії, а десь просто бореться проти нас ворог. І коли є такий розфокус, ви дуже сильно допомагаєте повернути людей до реальності та до правди», – сказав Президент.

За його словами, що гучнішою буде робота українського кіномитця у світі, то більше чутимуть про Україну.

«Вашу творчість оцінюють професійні люди. Найголовніше – це оцінка людей. Коли буде можливість, я із задоволенням перегляну вашу роботу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент побажав Мстиславу Чернову здобути перемогу в номінації на «Оскар».

«Бажаю перемогти, для нас важлива кожна перемога. Ви знаєте, що кожна перемога наближає нашу велику перемогу. Вітаю вас із сильним творчим українським результатом!» – сказав Глава держави.

Мстислав Чернов зі свого боку нагадав, що два роки тому він у складі знімальної групи записував інтерв’ю з Президентом і розповідав, що працює над фільмом про трагедію в Маріуполі.

«Я дотримав свого слова, зробив фільм», – зауважив він.

Мстислав Чернов зазначив, що відчуває підтримку українського суспільства, і це має велике значення.

«Це означає, що ми не одні. І, мені здається, це те, що найбільше вражає світ. Навіть коли глядачі бачать трагедію, вони бачать, що українці ніколи не здаються. Бачать, що за цими трагедіями формується національна ідентичність і єдність суспільства», – розповів режисер.

На його думку, єдність українців надихає світ, бо відгукується в серцях людей.

Мстислав Чернов також розповів, що багато українських кінематографістів нині пішло на війну, багато хто не може знайти фінансування для своїх проєктів.

Він також акцентував на важливості того, щоб влада дослухалася до кіноспільноти, тому що це – сильний голос України.

«Кіно не просто формує розуміння світу про те, що в нас відбувається зараз в Україні, воно ще й у майбутньому формуватиме історію. Тому що історія – це не те, що відбувалося, а те, що ми пам’ятаємо. А ми пам’ятаємо багато що саме завдяки кіно. Українські кінематографісти пишуть українську історію», – наголосив режисер.

У лютому 2024 року Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно. Його фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA в категорії «Найкращий документальний фільм». Крім того, стрічку номіновано на премію «Оскар» 2024 року в категорії «Найкращий документальний фільм».