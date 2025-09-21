Президент провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату й Палати представників США: Крісом Кунсом, Марком Келлі Річардом Блюменталем, Джо Вілсоном, Грегорі Міксом та Йонг Кім.

«Ми дуже вдячні за двопартійну підтримку протягом усіх цих років. Вдячні американському народові, вдячні Президентові. Учора ми мали хорошу розмову», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з Президентом США йшлося про посилення України й те, як закінчити війну.

«У кожного з нас будуть запитання, але найбільше, думаю, ми хочемо почути, як ми можемо допомогти – фінансами, зброєю, розвідданими», – сказав Кріс Кунс на початку зустрічі.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та зброю, якої потребує Україна для захисту. Основним пріоритетом є ППО та надійний щит над Україною.

Президент також зазначив, що цього року Україна представить резолюцію ООН, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Володимир Зеленський додав, що наша країна розраховує на підтримку роботи в цьому напрямі з боку США.

«Ми із сенатором Гремом внесли законопроєкт, яким Росія визнається державою – спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей», – повідомив Річард Блюменталь.

Крім того, під час зустрічі обговорили важливість посилення санкцій проти Росії, використання заморожених активів і подальший розвиток співпраці зі США, особливо в контексті угоди щодо мінералів.

«Це сфера, якій я приділяю багато уваги. І в нашому Комітеті із закордонних справ Палати представників минулого тижня ми забезпечили додаткову підтримку, зокрема розширення партнерства з питань безпеки мінералів. Думаю, це знову ж таки стане чудовим шляхом для наших країн – справді надати цю підтримку», – наголосила Йонг Кім.

Члени делегації акцентували, що ця зустріч укотре демонструє незмінність двопалатної та двопартійної підтримки України з боку Сполучених Штатів.