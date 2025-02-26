Президент провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у складі сенаторів від Республіканської партії: тимчасового президента Сенату Чака Грасслі, голови Комітету у справах збройних сил, співголови Українського кокусу в Сенаті Роджера Вікера, голови бюджетного комітету Сенату Ліндсі Грема, сенаторів від Демократичної партії: голови керівного та політичного комітету Демократичної партії в Сенаті США Емі Клобучар, співголови Комітету Сенату з навколишнього середовища Шелдона Вайтгауза, співголови Комітету Сенату у справах ветеранів Річарда Блюменталя, співголови Комітету Сенату у справах індіанців Браяна Шаца, співголови комітету з етики Кріса Кунса, а також Кріса Ван Голлена, Пітера Велча та Марка Келлі.

Глава держави подякував за незмінну двопалатну й двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії. Україна пишається тим, що має таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки.

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом говоритиме про двосторонні економічні відносини та військову співпрацю, особливо у сфері технологій і дронів.

«Дуже важливо говорити про те, як ми можемо зупинити Путіна, як ми можемо закінчити війну, як наблизити мир для України та які конкретні гарантії безпеки ми маємо. Для нас дуже важливо, щоб люди були впевнені в тому, що Путін більше ніколи не нападе», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів про зусилля, яких докладає наша держава спільно з партнерами для досягнення справедливого та міцного миру. Він поділився українським баченням щодо того, яким має бути закінчення війни, і окремо наголосив на гарантіях безпеки. Першим кроком має бути звільнення українських полонених. Тільки це може продемонструвати, що Росія готова до миру, а не до переозброєння й підготовки до наступного нападу через місяці або роки.

Президент наголосив, що, починаючи з 2014 року, Росія понад 25 разів порушувала режим припинення вогню. Саме тому так важливо, щоб мир був справді гарантованим.

Крім того, ішлося про продовження військової допомоги та відповідні законодавчі ініціативи. Україна має бути сильною на полі бою, щоб примусити Росію до миру.