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Президент провів зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН

20 червня 2025 року - 08:35

Президент провів зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) Сінді Маккейн.

Глава держави подякував Сінді Маккейн за постійну допомогу українцям і відзначив те, що її покійний чоловік, сенатор Джон Маккейн, неодноразово відвідував Україну та багато зробив для нашої держави.

Президент також висловив вдячність за гуманітарну допомогу, яку надала Всесвітня продовольча програма ООН. Упродовж 2022–2024 рр. її загальна сума склала 2,2 млрд дол., ще 767 млн дол. заплановано на цей рік.

Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку українських шкіл: облаштування укриттів, допомогу з фінансуванням харчування для учнів 5–11-х класів та забезпечення шкільними автобусами. Президент зазначив: важливо робити все для того, щоб діти могли безпечно навчатися та залишалися в Україні.

Володимир Зеленський і Сінді Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми «Зерно з України», яка має підтримку вже понад 20 країн. Вона дуже важлива для держав Африки, Близького Сходу, загалом для Глобального Півдня та всього світу.

Президент наголосив, що завдяки ініціативі «Продовольство з України» наша держава також змогла допомогти людям у Сирії. Попри війну Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки й готова робити ще більше.

Сінді Маккейн відзначила ефективність програми «Зерно з України». За її словами, команда ВПП ООН мала змогу на власні очі побачити те, як ініціатива працює та справді допомагає.

Крім того, обговорили дипломатичну роботу для досягнення справедливого й тривалого миру, необхідність посилення тиску на Росію та зусилля заради повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія.

«Ми вдячні за партнерство й ваше лідерство. Маємо добру співпрацю з українськими партнерами, урядом. Дуже важливо, щоб ви відчували: те, що ми робимо, – не лише для сьогодення, а й для майбутнього України», – сказала керівниця Всесвітньої продовольчої програми.

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