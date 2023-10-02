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Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС
Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві
Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46

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Президент провів зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

2 жовтня 2023 року - 17:31

Президент провів зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, який перебуває в Україні з візитом для участі у засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС.

Володимир Зеленський відзначив проведення першого в історії відносин між Україною та Євросоюзом виїзного засідання міністрів закордонних справ країн – членів Європейського Союзу в Києві.

«Ми щиро вдячні ЄС і державам-членам за підтвердження в такий спосіб єдності в підтримці України», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив на важливості прискорення надання нашій країні міжнародної військової допомоги. У цьому контексті було акцентовано на необхідності виділення нового, восьмого траншу обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України, а також створення спеціального Фонду допомоги Україні обсягом 20 млрд євро в межах EPF для сталої підтримки оборонних потреб нашої країни на 2024–2027 роки.

Також було відзначено необхідність схвалення всіма державами-членами ЄС ініціативи Єврокомісії щодо започаткування Українського фонду (Ukraine Facility), який передбачає виділення нашій країні 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Сторони обговорили необхідність якнайшвидшого ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії та його ключові пріоритети.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на позитивну оцінку Єврокомісії в межах пакету розширення та ухвалення рішення Європейською радою щодо започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

Президент України висловив подяку за активну участь Євросоюзу в реалізації всіх пунктів Української формули миру.

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Участь Президента у засіданні міністрів закордонних справ держав ЄС у Києві

2 жовтня 2023 року - 14:46
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