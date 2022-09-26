Президент провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка перебуває в Україні з візитом.

Глава держави подякував Президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку України, висловлену під час виступу на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також за особисті зусилля у переговорах щодо візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

«У ці дні різних цинічних провокацій з боку Російської Федерації, фіктивних «референдумів» тощо такі чіткі сигнали від Франції, яка є нашим надійним партнером, дуже важливі для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на окупованих територіях.

«Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти Росії, так і окремих чітких сигналів стосовно того, що буде, якщо Російська Федерація визнає ці штучні «референдуми», – сказав Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що країни НАТО мають показати всьому світові, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на Європейському континенті.

Президент наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України.

«Для нас це сьогодні пріоритет. Поступ у відновленні нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливий. Тому я хочу окремо подякувати французькому уряду за ту допомогу, яка була всі ці місяці», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Франції у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу і висловив переконання, що наша країна продовжить прогрес на цьому шляху.

Зі свого боку Катрін Колонна передала Президенту України вітання від Президента Франції Еммануеля Макрона.

«Французький народ захоплюється сміливістю українського народу. Франція буде поруч з Україною так довго, як буде потрібно», – сказала вона.

Глава Української держави також висловив подяку першій леді Франції Бріжит Макрон за гуманітарну підтримку України та відзначив важливу зустріч перших леді двох країн на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.