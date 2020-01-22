Президент: Реформування вугільної галузі обговорюватимемо з шахтарями

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля» у м. Червонограді. Глава держави ознайомився з роботою пункту керування шахтою та оглянув промисловий майданчик.

У спілкуванні з Володимиром Зеленським шахтарі скаржилися на наявність заборгованості перед ними із заробітної плати.

Глава держави наголосив, що до кінця лютого мають бути виплачені поточні заборгованості на цій шахті.

«До кінця лютого ми повинні закрити понад 22 мільйони (гривень. – Ред.) на цій шахті», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зазначив, що будь-які ініціативи уряду щодо подальшого реформування вугільної галузі обговорюватимуться з шахтарями.

«Якщо в уряду є трансформація вугільної промисловості в цілому, спочатку будуть плани, потім обговорюватимемо їх із суспільством, потім говоритимемо з шахтарями», – зазначив він.

Глава держави зауважив, що під час узгодження плану реформи вугільної галузі потрібно буде вирішувати, які державні шахти підлягатимуть модернізації. Якщо неможливо буде вдосконалити процеси виробництва на окремих шахтах, держава зобов'язана запропонувати працівникам іншу роботу з рівнозначною зарплатою.

«Якщо ми, держава, не дамо вам альтернативи, ніхто нічого не закриватиме», – заявив Президент.

Зі свого боку керівник Офісу Президента Андрій Богдан наголосив, що наразі влада працює над формуванням такого законодавства, яке допомогло б заохотити іноземних інвесторів відкривати нові підприємства у регіонах нашої держави.

«Коли в нас будуть нормальні економічні умови, тоді тут відкриватимуться підприємства. Ми зараз якраз реформуємо умови праці інвестора в державі, щоб вони могли відкриватися. Тут хороші, кваліфіковані робітники», – додав Андрій Богдан.