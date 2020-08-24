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Президент розпочав офіційний візит до Республіки Австрія

15 вересня 2020 року - 11:31

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Республіки Австрія.

Глава держави акцентував увагу на тому, що його перший міжнародний візит після оголошення карантину через COVID-19 – саме до Австрії.

«Наші країни мають довгі історичні відносини, а нові виклики вимагають їхнього зміцнення та посилення. Вдячний Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – написав Президент у твітері після прибуття до Австрії.

Володимир Зеленський проведе переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Глава Української держави та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

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