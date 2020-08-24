Президент розпочав офіційний візит до Республіки Австрія

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Республіки Австрія.

Глава держави акцентував увагу на тому, що його перший міжнародний візит після оголошення карантину через COVID-19 – саме до Австрії.

«Наші країни мають довгі історичні відносини, а нові виклики вимагають їхнього зміцнення та посилення. Вдячний Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – написав Президент у твітері після прибуття до Австрії.

Володимир Зеленський проведе переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Глава Української держави та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.