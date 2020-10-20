Президент розпочав робочу поїздку на Донбас

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.
20 жовтня 2020 року - 13:17
7 листопада 2020 року - 16:01
7 листопада 2020 року - 12:59
6 листопада 2020 року - 19:36
6 листопада 2020 року - 18:57
6 листопада 2020 року - 13:04
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.