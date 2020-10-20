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Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

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Президент відвідав відділення прикордонної служби «Розсипне»: На кордоні не має бути жодного слабкого місця – це питання національної безпеки України

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Володимир Зеленський: Зменшення бойових втрат з української сторони в рази – це результат роботи українських військових, дипломатів і делегації в ТКГ

7 листопада 2020 року - 12:59

Володимир Зеленський: Важливо, щоб план дій щодо досягнення миру на Донбасі був розглянутий радниками «Нормандської четвірки»

6 листопада 2020 року - 19:36

Президент: Вибори на Донбасі – не самоціль, найголовніше – це деокупація територій

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Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

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Президент розпочав робочу поїздку на Донбас

6 листопада 2020 року - 13:04

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.

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