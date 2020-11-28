Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
28 листопада 2020 року - 11:00
6 грудня 2020 року - 14:42
6 грудня 2020 року - 12:12
6 грудня 2020 року - 12:02
6 грудня 2020 року - 14:42
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.