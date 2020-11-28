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Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

28 листопада 2020 року - 11:00

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Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

6 грудня 2020 року - 14:42

Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу – Президент під час святкування Дня Збройних сил України

6 грудня 2020 року - 12:12

Вітаємо з Днем Збройних сил України!

6 грудня 2020 року - 12:02

Завдяки волонтерам була побудована сучасна українська армія – Володимир Зеленський під час відвідання центру реабілітації військових в Ірпені

5 грудня 2020 року - 14:43

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Участь Президента в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України
Участь Президента в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України

6 грудня 2020 року - 11:31

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Президент розпочав робочу поїздку на Донеччину

6 грудня 2020 року - 14:42

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

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