Президент: Рятувальники – це справжні герої сьогодення, і ми пишаємося ними

У День рятівника Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року», а також привітав працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій із професійним святом.

Під час урочистих заходів у Маріїнському палаці Глава держави наголосив, що рятівники – це люди з великим серцем, які без вагань прийшли на допомогу і врятували чиєсь життя.

«Не шукаючи слави – хтось просто їхав потягом, хтось був на риболовлі, а хтось повертався зі школи. Це люди з різних регіонів нашої держави, різного віку, різних професій, але з однаковою реакцією на чужу біду: не пройти повз, не зробити вигляд, що не чуєш або що ти кудись раптом поспішаєш. А саме допомогти. Для всіх них це був єдиний можливий варіант. І всі вони, ці люди, сьогодні тут. Це лауреати премії «Герой-рятувальник року», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18 років поспіль. І хоч сумно від того, що люди щороку потрапляють у небезпечні ситуації, але найжахливішим буде рік, коли нікого буде нагороджувати, бо ніхто не прийде на допомогу іншому.

«Тож поки живе ця премія, живемо й ми, а значить – і наша держава як суспільство, де готові простягнути руку ближньому або винести ближнього на руках», – наголосив він і додав, що йдеться як про професійних рятувальників, так і про простих українців, які не кинули ближнього в біді.

Глава держави зазначив, що серед таких відважних громадян – багато дітей та підлітків, яких не вчили рятувати людей у спеціалізованих вишах, але батьки навчили їх доброти, небайдужості, допомоги іншим.

«Не дивно, що в нашому суспільстві в Україні так багато таких людей. Адже вони мають гідний приклад – це наші поважні рятувальники, пожежники, сапери, пілоти гвинтокрилів і літаків і всі працівники ДСНС», – переконаний Володимир Зеленський.

За словами Президента, надійне плече працівників ДСНС відчувають як в Україні, так і за її межами.

«Під час пожеж у Греції й Туреччині. І під час повені на Закарпатті. Під завалами шахт українського Донбасу. Під час пожежі в Чорнобильській зоні, пожеж на Луганщині. На заході України, на Житомирщині та в Дніпрі. В Ізраїлі, Чорногорії, Польщі та, звісно, у Грузії», – сказав він.

Глава держави наголосив, що пожежники, рятувальники, сапери, пілоти рятувальної авіації – це справжні герої сьогодення, які здійснюють подвиги в реальному житті, а не в голлівудському кіно.

«У них, на відміну від когось, немає дублерів, вони дійсно лізуть на 15-й поверх по-справжньому. І шрами на обличчі та руках – це не грим. І болять вони по-справжньому. І їдкий дим, і крижана вода, і ніч пошуків у холодному лісі або горах – все це не кіно, це по-справжньому. І побратимів вони інколи, на жаль, втрачають – не через поворот сюжету, а по-справжньому. Тут все по-справжньому. Тому що ви – справжні. Справжні герої. І щоразу, коли ми кажемо «Слава Україні! Героям слава!» – це і про вас усіх також», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом і вручив їм державні нагороди.

Також Глава держави вручив нагороди «Герой-рятувальник року». Ними відзначають непересічних особистостей, які проявили мужність і героїзм під час порятунку людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха.

Зокрема, лауреатами премії цьогоріч стали:

- медична сестра лікувально-діагностичного центру «Добробут» Олена Бендик, яка врятувала життя чоловіка, котрий знепритомнів у вагоні поїзда Ніжин – Київ;

- підприємець Річард Горда, який за допомогою спінінга підтягнув до берега 11-річного хлопчика, котрого на крижині віднесло до середини річки;

- учень загальноосвітньої школи № 3 міста Первомайська Миколаївської області Максим Мотуз, який допоміг вибратися на берег річки першокласнику, котрий провалився під лід;

- тракторист-машиніст агрофірми з міста Гуляйполя Запорізької області Сергій Тимошенко, який врятував двох дітей віком один та п'ять років під час пожежі в будинку;

- провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Черкаського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області Ірина Лисенко та начальник Смілянської пошуково-рятувальної групи комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради Віктор Терновцов, які врятували жінку, що потонула;

- студентка Маріупольського професійного ліцею будівництва Анна Столярук. Дівчина врятувала під час пожежі в будинку своїх шістьох братів і сестер до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів;

- учениця 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяна Тулайдан, яка під час повені врятувала свого 7-річного брата та трьох сусідських дітей від високого рівня води, який на той час сягав одного метра;

- водій маршрутного таксі з міста Кривого Рогу Олександр Соколов. Він оперативно доправив до лікарні пасажира, у якого стався гіпертонічний криз;

- лікарі-анестезіологи відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Голінка та Сергій Цісарський, які під час відпочинку врятували від смерті трирічну дівчинку, котра потонула в басейні аквапарку. Серцево-легенева реанімація, яку вони зробили, тривала близько десяти хвилин і була успішною;

- пенсіонерка з села Добряна Новоодеського району Миколаївської області Людмила Сіманенко, яка врятувала трьох сусідських дітей під час пожежі, поки їхніх батьків не було вдома.