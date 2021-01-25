Президент: Щеплення від COVID-19 має розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії вакцини

Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником міністра охорони здоров’я – головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком початок вакцинації в Україні.

Віктор Ляшко поінформував Главу держави, що 22 лютого в Україні було зареєстровано дві вакцини від COVID-19 – препарати Pfizer/BioNTech та Covishield.

Він зазначив, що перша партія вакцини Covishield у кількості 500 тис. доз уже прибула в Україну. Препарат з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» доправили на склад «Укрпромпостач», і 24 лютого розпочнеться постачання вакцини в регіони.

Віктор Ляшко зауважив, що вакцина Covishield вироблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Щеплення препаратом проводиться у два етапи.

Глава держави акцентував увагу на тому, що логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована, і затримок не повинно бути.

Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім – працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо.

«Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною – нікого не потрібно силувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату», – наголосив Володимир Зеленський.

Віктор Ляшко повідомив, що багато медичних фахівців уже перехворіли на коронавірус, отримавши імунітет на найближчі місяці.

Як уточнив головний санітарний лікар, на другому етапі згідно з графіком, передбачена вакцинація військових.

Володимир Зеленський підтвердив готовність отримати щеплення разом з військовослужбовцями як Верховний Головнокомандувач.