Президент: Східне партнерство корисне для України, якщо наближає нашу державу до членства в ЄС

Східне партнерство корисне для України, якщо наближає Українську державу до членства в Європейському Союзі, наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на відеоконференції лідерів Східного партнерства.

«Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі «чотирьох свобод», а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що від початку метою ініціативи була розбудова спільноти Євросоюзу з партнерами, які розділяють європейські цінності та принципи. Водночас перевагами такого об’єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Президент України висловив упевненість у можливості спільно подолати виклики сьогодення, зокрема наслідки пандемії коронавірусу, за допомогою поглиблення інтеграції та збільшення координації між країнами, а не завдяки політичній самоізоляції та протекціонізму.

«Ця зустріч – прекрасна нагода обговорити подальшу співпрацю задля виходу з поточної кризи та подолання подібних викликів у майбутньому. Перед нами стоять дуже непрості завдання: захистити життя та здоров’я громадян, відновити міжлюдські та ділові контакти, вивести економіку з кризової траєкторії», – зазначив Глава держави.

Також Президент подякував Євросоюзу за підтримку, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, яка є важливою та своєчасною. Крім того, додав Володимир Зеленський, Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, щойно вона буде виготовлена.

Глава держави зауважив, що Україна зі свого боку також підтримувала європейських партнерів. Зокрема, українські медики прийшли на допомогу італійським колегам, а українські літаки доправляли медичні вантажі до багатьох країн Євросоюзу.

«Впевнений, гасло Stronger Together сьогодні актуальне як ніколи», – наголосив Президент України.